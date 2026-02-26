Cardel gipulihan ni Bajar

Gitangtang sa Titan Ultra Giant Risers isip head coach si Johnedel Cardel ug gipuli ang usa sa ilang assistant coaches nga si Rensy Bajar kinsa mao nay mogiya sa team sugod sa umaabot nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA).
Bug-at nga obligasyon ang pas-anon ni Bajar sa umaabot gumikan kay tinguha sa management nga makakombati og insakto ang Giant Risers bisan sa dakong kausaban nga nahitabo sa ilang puwersa lakip na niini ang ilang pag-trade kang Calvin Abueva.
“The expectation is for us to be competitive every game,” matod ni Bajar nga napatik sa Spin.ph
Sa inisyal niyang paggiya sa Giant Risers, si Bajar mosandig og maayo sa ilang Belgian-American 6’10” import Michael Gilmore.
“Sana maging maganda agad yung chemistry ng import namin sa mga local players for this conference,” asoy ni Bajar kinsa nakaduwa sa nabungkag nga teams sa PBA nga Alaska Milkmen ug Shell Turbochargers niadtong sayong bahin 2003 hangtod 2007. / ESL