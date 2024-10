Cardel gitangtang isip coach sa Dyip

Nasurpresa ang mga magduduwa sa Terrafirma Dyip human gitangtang sa management isip head coach si Johnedel Cardel, kinsa maoy naggiya sa team sa niaging unom ka seasons sa Philippine Basketball Association (PBA).

Nagkanayon si team manager Ronald Tubid nga natural lang nga mao kini ang gibati sa ilang mga magduduwa.

Gipalagpot sa management si Cardel human sa mangil-ad nga kampanya sa Dyip sa kasamtangang nagpadayon nga Season 49 Governors’ Cup diin nanamilit sila sa elimination dala ang 1-9 nga rekord.

Sa kinatibuk-an, si Cardel naggunit og 30-113 nga rekord gikan sa iyang paggiya sa Dyip.

Ang labing maayong performance sa Dyip sa mga kamot ni Cardel nahitabo sa Philippine Cup sa niaging season diin nakasulod sila sa playoffs sa ikaduha pa lang nga higayon.

Hinuon, si Cardel maoy gitudlo nga maoy nag-umol sa abilidad nila ni Juami Tiongson ug uban pa’ng kanhi ug kasamtangang mga magduduwa sa Dyip.

“May mga players na nalungkot kasi malaki ang naitulong naman ni coach John sa career nila para makilala sila,” matod ni Tubid nga napatik sa Spin.ph.

“But sabi ko nga sa kanila, as professionals kasama sa trabaho natin yan. That’s part of our job. Ganun talaga ang basketball.”

Mismong si Terrafirma governor Bobby Rosales ang nikompirmar sa pagkatangtang ni Cardel sa katungdanan.

Matod ni Tubid nga si Raymond Tiongco, kinsa dugay na nga assistant ni Cardel, mao na karon ang mogiya sa Dyip. / ESL