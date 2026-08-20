Cardinal Tagle nanawagan sa mga ginikanan nga giyahan ang mga bata

Human sa labing bag-ong insidente sa pagpamusil sa eskwelahan sa nasod, nanawagan si Cardinal Luis Antonio Tagle niadtong Miyerkules, Agusto 19, 2026, sa mga pamilya nga moako sa responsibilidad sa paghulma sa kasingkasing sa ilang mga anak.
Atol sa Misa sa Parish Church of the Holy Sacrifice sa University of the Philippines sa Quezon City, nagkanayon si Tagle nga ang paggiya sa mga tigulang makatabang sa mga kabatan-unan karon nga makabaton og kasingkasing nga puno sa kaluoy.
“To all grandparents and parents, please show the children what it means to have a compassionate heart,” matod ni Tagle.
“Games and AI have no heart; only humans do,” dugang niya.
Si Tagle niingon nga gihimo niya kini nga panawagan tungod kay dili siya uyon nga ang mga batan-on karon sobra nga magsalig sa teknolohiya ug mga gadget nga iyang gihulagway nga “heartless.”
Sayo ning semanaha, usa ka estudyante sa high school sa Ateneo de Zamboanga University ang namusil ug nakapatay sa iyang kaubang estudyante una niya gikutlo ang iyang kaugalingong kinabuhi.
Kini ang ikaduhang insidente sa pagpamusil sa eskwelahan nga niresulta sa kamatayon dinhi sa Pilipinas sulod sa wala pay duha ka bulan. Ang una nahitabo niadtong Hunyo 22 sa Tacloban City ug nalambigit sab niini ang mga estudyante. / Anton Banal / SunStar Philippines