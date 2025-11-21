Caretaker sa boarding house nanghinol sa boarder, sikop

Usa ka caretaker sa boarding house ang gipadakop sa iyang 25 anyos nga boarder nga matud pa iyang gimolestiya alas 3 sa kaadlawon niadtong Huwebes, Nobiyembre 20, 2025 sa Ybañez Compound, Barangay Mambaling sa siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si alyas Harold, 35 anyos.
Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nasayran nga samtang natulog ang biktima sa iyang kwarto kalit lang nisulod ang suspek ug gihikap-hikap ang pribadong parte sa iyang lawas.
Apan wala pa matagbaw, miabot sa ubos ang kamot niini ug gihubo ang panty sa biktima dayong pasulod sa tudlo ngadto sa iyang kinatawo.
Nakamata ang biktima sa gihimo sa suspek nga maoy hinungdan nga mibalikwas kinig bangon ug nangayog tabang sa mga silingan.
Nadakpan ang suspek ug gidala sa Mambaling Police Station aron pasakaan og kasong pagpanglugos. / AYB