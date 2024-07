'Carina' nakagawas sa PAR

Nakagawas na sa Philippine area of responsibility (PAR) ang bagyong Carina, alas 6:20 sa buntag, Huwebes, Hulyo 25, 2024.

Kini ang taho ni Veronica Torressa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) .

Bisan pa niini, ang pro­binsya sa Batanes nagpabilin nga ubos sa tropical cyclone warning signal no. 1.

“Also naghahatak pa ito ng habagat kaya maulan pa rin. Asahan natin moderate to intense rain sa may western section ng Luzon (within the day),” matod ni Torres.

“Pero hindi na kasing lakas ng naranasan natin kahapon (Miyerkules, Hulyo 24),” dason niya.

Si Torres niingon nga ang Pagasa wala pay namonitor nga sistema sa panahon nga makadani ug hulga sa nasod.

Samtang, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) miklaro nga ang walo nga naulat nga mga namatay tungod sa kombinasyon sa habagat ug tropical cyclone Butchoy sukad sa miaging semana.

Naigo sa bagyong Carina ang nagkalainlaing dapit sa Luzon, lakip na ang tibuok National Capital Region, Cainta sa Rizal ug ang probinsya sa Cavite, diin gipaubos sa state of calamity.

Sa Martes sa gabii, atol sa pagsugod sa kombinasyon sa mga epekto sa Carina ug habagat, usa ka mabdos ga babaye ug tulo ka mga bata ang namatay tungod sa usa ka landslide sa Agoncillo, lalawigan Batangas.

Ang pagbaha sa nagkalainlaing komunidad sa Metro hinayhinay nang mikunhod sugod sa buntag sa Huwebes, Hulyo 25, nga ang mga pamilyang namakwit ug namalik sa ilang pinuy-anan nga mobalik sa ilang mga pinuy-anan.

Ang North Luzon Expressway, nga dili malatas halos tibuok adlaw sa Miyerkules, kay mahimo nang malatas sugod sa Miyerkules sa gabii.

Ang Marikina River usab mikunhod na ngadto sa first alarm. / SunStar Philippines