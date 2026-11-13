Carmen nagkuwang sa tubig bisan tigsuplay sa Metro Cebu

Bisan og usa sa dakong tinubdan sa bulk water alang sa Metro Cebu, nagpadayon gihapon ang kanihit sa tubig sa Lungsod sa Carmen, hinungdan nga gipasubay sa usa ka sakop sa Cebu Provincial Board (PB) ang operasyon ug pag-apudapod sa water system sa Kapitolyo.
Atol sa budget hearing sa PB niadtong Huwebes, Nobiyembre 12, 2026, gikuwestiyon ni Board Member Michael Joseph Villamor, kinsa nagrepresentar sa distrito nga naglakip sa Carmen, kon nganong hinay gihapon ang agas o putol-putol ang suplay sa tubig sa pipila ka residente.
Kini bisan og ang ilang lungsod maoy tigsuplay sa ubang mga dapit.
Gihangyo ni Villamor si Engr. Aldrin Barade, pangulo sa Cebu Provincial Inter-LGU Waterworks Systems Office (CPIWSO), nga magpatawag og committee meeting aron masusi ang mga problema sa distribusyon ug makapangita og solusyon.
“As of now, dili gihapon moagas ang tanan sa atong Phase 1,” matod ni Villamor.
Gihisgutan sab niya ang nagpadayong problema sa pipila ka lugar, lakip na sa Barangay Baring, diin niarang-arang na unta ang water pressure human sa turnover sa sistema apan nihuyang na sab kini karon.
“Didto nata nag-turn over ta para mosaka sa Barangay Baring, karon hinay na sad. Ang West moagas, usahay dili. Ang East samot na,” dugang niya.
Gikabalak-an sab ni Villamor ang mga taho nga adunay pipila ka konsumidor nga nagtaod og water pump aron mokusog ang ilang agas, nga posibleng makapahinay na hinuon sa suplay sa ubang kabalayan.
Gikuwestiyon sab sa bokal ang kasabutan tali sa Kapitolyo ug sa Cebu Manila Water Development Inc. (CMWD), ilabi na ang mga taho bahin sa wala pa nabayaring mga paghatod sa tubig ug ang kakuwang sa memorandum of agreement (MOA).
Giingon niya nga kinahanglang matin-aw ang mga isyu bahin sa bayad ug ang kakuwang sa pormal nga kasabutan aron malikayan ang dugang nga komplikasyon sa operasyon sa sistema. / CDF