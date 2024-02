Carter finalist sa Hall of Fame

Ang kanhi high-flying dun­ker nga si Vince Carter nag­kaduol na sa basketball immortality human siya napili nga usa sa finalists sa Hall of Fame sa Sabado, Pebrero 17, 2024 (PH time).

Ang pagkapili ni Carter naabot sa unang tuig sa iyang Hall of Fame eligibility. Niretiro si Carter niadto lang niadtong tuig 2020.

Nailado si Carter tungod sa iyang mga dunk nga nilanog sa tibuok kalibutan ug nahimo’ng basehan sa bag-ong henerasyon nga dunkers.

Duha ka dekada ug duha ka tuig nga niduwa si Carter sa NBA. Napili siya isip 5th overall pick sa 1998.

Nakaduwa si Carter sa Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ug pinakauwahi ang Atlanta Hawks.

Kuyog ni Carter sa finalists sa 2024 Hall of Fame sila si four-time WNBA champion Seimone Augustus, kanhi Detroit Pistons guard ug current Portland Trail Blazers coach Chauncey Billups, kanhi Los Angeles Lakers guard Michael Cooper, Phoenix Suns all-time leading scorer Walter Davis, kanhi Wisconsin coach Bo Ryan, ug tulo ka nominees isip contributors — kanhi player ug coach Doug Collins, Indiana Pacers owner Herb Simon ug NBA legend Jerry West, kinsa na enshrined na isip player niadtong 1980.

“Every year is new. Every year is different. We’re very happy with this group,” matod ni Jerry Colangelo, chairman sa Basketball Hall of Fame. “And hopefully, we’re going to have great results in terms of voting.”

Ang voting mahitabo sa umaabot nga mga semana. Human sa voting, nganlan na ang Class of 2024 sa Phoenix sa Abril 6.

Sunod na dayon niini ang pag enshrined sa Class of 2024 sa Agusto 17 sa Springfield, Mas­sachusetts.

Nipadayag si Carter sa iyang kalipay niining pagkasulod niya sa finals sa Hall of Fame.

“Unbelievable,” ni Carter. “You look in the crowd, you see Hall of Famers, and the opportunity ... I mean, you can’t beat that. You can’t beat that. It’s a proud moment.”

Ang laing finalist naglakip kang Charles Smith, winningest high school head coach sa Louisiana history; former Kansas coach Marian Washington; Australian guard Michele Timms; three-time NAIA champion at Tennessee A&I Dick Barnett; ug si six-time AAU champion coach Harley Redin.