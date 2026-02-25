Carter mitipi sa Lakers

Ang layup ni Wendell Carter Jr. sa nahabilin nga 6.7 segundos maoy nituboy ngadto sa Orlando Magic sa 110-109 nga kadaugan batok sa Los Angeles Lakers sa National Basketball Association (NBA), niadtong Miyerkules, Pebrero 25, 2026 (PH time).
Gipapas sa Magic ang double-digit nga labaw sa L.A ug gituldukan ang duwa og winning basket para lupigon ang Lakers sa mismong korte niini sa Crypto.com Arena sa Los Angeles.
Si Carter nitapos sa duwa nga adunay 20 puntos ug 12 rebounds, samtang si Paolo Banchero nipakatap ug 36 puntos, 10 rebounds ug unom ka assists, ug si Desmond Bane niamot og 22 puntos para sa Magic.
Nisaka ang Magic sa ikapito nga puwesto sa Eastern Conference bitbit ang 31-26 nga baraha, samtang ang Lakers natagak sa ikaunom nga puwesto sa West dala ang 34-23 record.
Ang Magic nibangon gikan sa double-digit nga pagkalubong ug nakakuha kini og lima ka puntos nga labaw sa nahabilin nga 5:30 sa duwa.
Nakatabla ang Lakers human sa tres ni Rui Hachimura ug napulihay na og puntos ang duha ka teams.
Ang Magic maoy nikuha sa uwahing katawa human sa itsa ni Carter sa ilawon.
Nakaitsa pa og potensiyal nga game-winner ang Lakers pinaagi ni LeBron James apan sipyat kini.
Si Carter nagkanayon nga human niya mapasulod ang go-ahead basket nag-focus pa ang team sa depensa kay wa pa nahuman ang duwa.
“Get one more stop so it could be the game-winning bucket,” sigon ni Carter.
Samtang si Banchero niingon nga daghan og pagsuway ang team apan padayon ra sila nga nakigbisog labi na batok sa mga kusgan ug big market teams sama sa Lakers.
We just stuck together,” matod ni Banchero. “We knew we were coming into a tough environment against a good team. We’ve been in a lot of close games this year since the start of the season. I think just having that experience — winning some, losing some — it’s helped us a lot, just to stay poised.”
Si Luka Doncic nakahimo og 22 puntos ug 15 assists, si James ug Deandre Ayton nitapos nga adunay 21 matag-usa, samtang si Reaves nitunol og 18 para sa pilderong Lakers. / RSC