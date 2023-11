Carto sketch sa killer gipagawas sa PNP

Nakahimo ang mga imbestigador sa kapulisan og cartographic sketch sa usa sa mga suspek sa pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Jumalon, kinsa gipusil-patay samtang nagsibya nga live on air niadtong weekend.

Sa press conference sa Lunes, Nobiyembre 6, 2023, si Philippine National Police (PNP) Chief General Benjamin Acorda Jr. miingon nga ang cartographic sketch gibase sa closed circuit television (CCTV) footage nga nakuha sa mga imbestigador sa palibot sa crime scene.

Matod niya nga narekober na usab nila ang mga sakyanan sa pag-ikyas sa mga killer ni Jumalon, alyas Johnny Walker.

“Well, may mga nabanggit na mga motibo but for the sake of ‘yung conduct of investigation, we don’t want speculations kasi baka ma pre-empt natin ‘yung investigation. May mga anggulong sinusundan but I am sorry, I am not at liberty to divulge these motives or theory na sinusundan natin,” matod ni Acorda.

“‘Yung isa ka anggulo may koneksyon sa trabaho, ‘yung isa medyo personal,” dugang niya.

Si Acorda nagkanayon nga ang kapulisan nakig-alayon sa pamilya ni Jumalon taliwala sa pagpahigayon sa imbestigasyon.

Sa usa ka interbyo sa telebisyon, si Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) executive director Undersecretary Paul Gutierrez miingon nga ang mga imbestigador nagtan-aw sa away sa yuta isip usa sa mga motibo sa pagpatay.

“Mukhang hindi naman work related kasi marami kaming nakausap na nagsasabi na maayos na broadcaster itong si Jumalon,” matod niya.

Ang PTFoMS nitanyag og P100,000 nga reward ngadto ni bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa nahimutangan sa mga suspek. (SunStar Philippines)