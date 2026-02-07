Cash aid gihatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa demolisyon

Nanghatag ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og pinansyal nga tabang ngadto sa mga pamilyang nawad-an og kapuy-an tungod sa demolisyon nga gimando sa korte sa usa ka pribadong property sa Barangay Calamba.
Moabot sa 81 ka pamilya ang nakadawat sa cash aid atol sa distribusyon nga gipahigayon niadtong Sabado, Pebrero 7, 2026, didto sa Cebu City Hall.
Ang matag pamilya nakadawat og P30,060 aron makatabang sa ilang dinaliang panginahanglan human sa demolisyon.
Ang maong tabang gipasiugdahan sa Division for the Welfare of the Urban Poor (DWUP) pinangulohan ni Mayor Nestor Archival, kauban ang Officer-in-Charge sa DWUP nga si Marie Joan Loreto.
Matod ni Loreto, nihatag ang dakbayan og pinansyal nga tabang tungod kay wala pay magamit nga relocation site alang sa mga apektadong residente.
Gipatin-aw niya nga kini subay sa Urban Development and Housing Act (UDHA) o Republic Act 7279, diin gimanduan ang mga lokal nga kagamhanan sa paghatag og pinansyal nga tabang kon dili dayon makahatag og relocation.
“Wala man tay available nga relocation so ang gi-facilitate sa office is the financial assistance kay mao mana ang nakalatid sa UDHA RA 7279 nga, in the absence of relocation, the LGU shall provide financial assistance equivalent to 60 days times the minimum wage,” matod pa ni Loreto.
Dugang niya, kini nga tabang gituyo isip temporaryong suporta samtang ang dakbayan padayong nangita og long-term nga solusyon sa ilang kapuy-an.
Sa pagkakaron, ang DWUP nangita na og mga posibleng relocation site alang sa mga pamilya.
Nitambong usab sa distribusyon si Konsehal Paul Labra ug mga opisyal sa Barangay Calamba pinangulohan ni Barangay Captain Ester Concha. / CAV