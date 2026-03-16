Cash aid, P20kl. nga bugas alang sa PWD sa Umapad sa Abril himuon

Gipahigayon sa mga miyembro sa Persons with Disability (PWDs) ang ilang panagtigom aron hisgutan ang umaabot nga unang hugna sa cash assistance ug uban pang mga programa sa gymnasium sa Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue niadtong Marso 15, 2026.
Ang maong miting nagtumong sa paghatag og kasayuran sa mga miyembro kabahin sa mga benepisyong ilang madawat ug sa mga lakang nga kinahanglan sundon aron makabenepisyo sa mga programa sa gobiyerno.
Sumala sa mga tigpasiugda sa panagtigom, ang unang hugna sa cash assistance giplanong ipatuman sa bulan sa Abril.
Aron makadawat sa maong pinansyal nga tabang, gikinahanglan nga magdala ang mga miyembro sa ilang valid PWD identification card ug photocopy niini.
Kinahanglan sab nga adunay tulo ka specimen signatures sa photocopy sa ID o thumbprint alang sa mga miyembro nga dili makapirma.
Gipahinumdoman sab ang mga miyembro sa laing programa nga makabenepisyo ang sektor sa PWD sa siyudad.
Ubos sa “Benteng Bigas, Meron Na!” nga inisyatiba sa Kadiwa ng Pangulo, makapalit ang mga benepisyaryo og bugas sa presyong P20 matag kilo pinaagi sa pakigtambayayong sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue.
Ang matag benepisyaryo mahimong makapalit og hangtod 10 ka kilo nga bugas matag transaksiyon.
Matod pa sa mga tig-organisa, ang maong programa usa ka lakang aron mapagaan ang kabug-aton sa nagkataas nga gasto sa pagkaon sa komunidad, ilabi na sa mga sektor nga nagkinahanglan og dugang suporta sama sa Persons with Disabilities.
Sama sa proseso sa pagdawat sa cash assistance, gikinahanglan usab nga magdala ang mga miyembro sa ilang valid identification card nga nagpamatuod nga sila rehistradong miyembro sa sektor aron makapalit sa subsidiadong bugas.
Gawas sa mga programang pinansyal ug pangkabuhi, gigamit sab ang panagtigom aron dasigon ang mga pamilya ug higala sa mga miyembro nga magparehistro sa PhilHealth.
Pinaagi niini, makabaton sila og access sa lainlaing medical benefits nga makatabang sa pag-atiman sa panglawas sa mga miyembro sa pamilya, ilabi na sa mga solo parent ug uban pa’ng sektor nga nanginahanglan og dugang proteksyon sa serbisyong pangkalusugan.
Natapos ang panagtapok nga puno sa kaalam, panaghiusa, ug paglaom taliwala sa mga hagit nga giatubang sa sektor sa Persons with Disabilities.
Ang maong panaghiusa nagpadayon sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa ilang katungod, aksesibilidad, ug dignidad nga mga bilihong gikinahanglan aron matukod ang usa ka tinuod nga inklusibong katilingban. / Sinuwat ug hulagway gikan ni Jessa M. Bacus, UV BA-Communication student / PR