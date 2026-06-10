Cash donations mas bintaha, lisod paghatod sa relief goods

Girekomendar ni Dennis Pastor, pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga mas maayo nga cash donations ang ihatag ug ipadala sa mga biktima sa linog aron magamit sa pagpalit og mga pagkaon ug ubang panginahanglan.
Kini gumikan sa donation drives ug grupo nga gustong mohatod og hinabang ngadto sa apektadong lugar.
Matod ni Pastor, susama sa nasinati sa linog sa Sugbo sa miaging tuig dili pa luwas nga mobiyahe sa lugar nga sunod-sunod pa ang aftershocks nga natala.
Gisugyot ni Pastor nga mas maayong mo-coordinate sa Emergency Operations Center (EOC) sa apektadong lugar aron maabisuhan ang gustong mopaabot sa ilang mga donasyon.
Gipasalig hinuon niya nga andam nga mo-augment ang PDRRMO sa mga personnel niini ugaling magkinahanglan og dugang tawo sa ground zero.
Pasiuna nang giaprubahan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang moabot P10 milyunes nga financial assistance para sa General Santos City kinsa nitabang sab sa panahon nga niigo ang magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo. /