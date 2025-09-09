Cashier mibulsa sa halin gipadakop

Cashier sa usa ka tindahan sulod sa Mall ang gipadakop human masakpan nga nanguhag kuwarta sa kahadera alas 9:10 sa gabii, Lunes, Septiyembre 8, 2025, sa 2nd floor, Ayala Center Cebu, Barangay Luz, Siyudad sa Sugbo.
Ang gipadakop giila sa alyas nga Cass, 18, cashier sa usa ka boutique nga nahimutang sa Ayala Center Cebu.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station nga katapusang adlaw na unta sa trabaho sa suspek niadtong Lunes sa gabii tungod kay nahuman na ang iyang kontrata apan nabantayan sa ilang Visual Merchandizer nga gipangsulod sa bolsa niini ang kuwarta gikan sa kahadero.
Sa pagsusi sa bolsa, nakuha ang P1,489 nga kauban sa halin sa ilang baligya niadtong adlawa.
Tungod niini, nanawag dayon og polis sa Mabolo ang kadagkuan sa Ayala aron ila kining i-turnover ug pasakaan og kasong Qualified Theft subay sa salaod nga iyang nahimo.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Mabolo Police Station ang suspek samtang giandam ang kaso nga ipasaka. /