Casimero makig-away ni Neri karong Abril 18

Mosagubang og malisod nga tahas si kanhi three-division world champion Filipino John Riel Casimero sa iyang pagpakigbatok ni Mexican Luis Nery karong Abril 18, 2026, sa Gazprom Sports Complex sa Bishkek, Kyrgyzstan.
Ilugan nila ni Casimero ug Nery ning awaya mao ang World Boxing Association (WBA) Gold super bantamweight title, usa ka regional belt nga posibleng makahatag sa modaog og oportunidad aron ikasangka sa ugma damlag si super bantamweight undisputed champion Japanese Naoya “Monster” Inoue.
Ang away gi-promote nga “Battle of the Bad Boys” gumikan kay naila ang duha ka mga boksidor nga lehitimong knockout punchers ug agresibo ibabaw sa ring.
Si Casimero, kinsa sakop sa Kameda Promotions sa Japan, dugay na nga nagsige og hagit ni Inoue apan wala siya mahatagi og oportunidad.
Kon modaog si Casimero ning awaya, adunay posibilidad nga mahitabo ang gipangandoy niyang away.
Si Casimero naggunit og 35-5-1, 24 KOs nga rekord samtang si Nery naghupot og 37-2, 28 KOs nga rekord. / ESL