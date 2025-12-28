Casimero midaog batok kang Mizokoshi sa Japan

Gimarkahan ni John Riel Casimero ang iyang pagbalik sa Japan og usa ka daog batok sa lokal nga boksingero nga si Tom Mizokoshi pinaagi sa fifth-round technical knockout niadtong Sabado, Disyembre 27, 2025 (PH time).
Wala maglangan ang kanhing three-division world champion sa pagpaila pag-usab sa iyang kaugalingon sa Japanese boxing scene pinaagi sa dominanteng performance sa Tokoname isip kabahin sa undercard sa Kameda Promotions fight card.
Nakabawi si Casimero gikan sa iyang unanimous decision nga kapildihan batok kang Kyonosuke Kameda niadtong Oktubre sa Bishkek, Kyrgyzstan. Human sa kadaogan, nisaka ang iyang professional record sa 35 ka daog, lakip ang 24 ka knockout, batok lima ka pilde ug usa ka draw.
Si Mizokoshi, sa laing bahin, natagak ang record sa 11 wins, 6 losses ug 2 draws. / RSC