Casimero moaway pagbalik karong Sabado

Human sa kapin sa usa ka tuig, moaway na pagbalik si kanhi three-division world champion Filipino Johnriel “Quadro Alas” Casimero.
Si Casimero nakatakdang makig-away ni Japanese Kyonosuke Kameda sa usa ka boxing event sa Kyrgyzstan karong Oktubre 25, 2025.
Mao kini ang labing unang away ni Casimero ubos sa Kameda Promotions.
Si Casimero, 36, katapusang niaway niadto pang Oktubre 13, 2024, sa Yokohama, Japan diin nirehistro kini og 1st round TKO nga kadaugan batok ni American Saul Sanchez.
Alang ni Kameda, grabe ka mahinungdanon kining awaya hilabi na kay gikan siya sa duha ka sunodsunod nga kapildihan.
Kon malupig niya si Casimero, hayan gilaumang mag-abli kini kaniya og pultahan alang sa mas dagkong mga away sa umaabot.
Si Casimero, kinsa kanhi world champion sa light-flyweight, flyweight, ug bantamweight divisions, adunay 34-4-1, 23KOs samtang si Kameda, 27, adunay 15-5-2, 9KOs nga baraha. / ESL