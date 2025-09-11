Casimero moaway sa Kyrgyzstan?

Mobalik pag-away si three-division world champion John Riel Casimero batok sa wala pa mailhi nga kontra karong Oktubre 25, 2025, sa Kyrgyzstan, taho sa www.philboxing.com nga nakakuha ning maong impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan.
Mao kini ang labing unang away ni Casimero sa bag-o niyang promoter nga mao ang Kameda Promotions sa Japan.
Matod sa tinubdan nga usa ka Japanese fighter ang makontra sa gitawag og Quadro Alas, kinsa lumad nga taga Ormoc City, Leyte.
Magsilbe kining taytayan ni Casimero alang sa mas dakong away nga posibleng ipahigayon karong Disyembre. / ESL