Casimero mobalik pag-away init Oct. 13

Gikatakda karong Oktubre 13, 2024 sa Japan ang gikahinamang pagbalik og away ni kanhi three-division world champion Johnriel Casimero.

Ning maong tahas, kontrahon sa gitawag og “Quadro Alas” si kanhi world title contender American Saul Sanchez sa main event sa Treasure Boxing Promotion-promoted show sa Yokohama Budokan sa Yokohama.

Si Casimero, 35, katapusang niaway niadtong Oktubre 12, 2023 batok kang Yukinori Oguni sa Japan nga niresulta sa technical draw.

Ang pagpakigbatok ni Sanchez usa ka krusyal nga away alang ni Casimero gumikan kay gituohang mao kini ang magdiktar sa iyang ugma damlag.

Si Casimero padayong nagtinguha nga makontra si Japanese superstar Naoya “Monster” Inoue, kinsa maoy naggunit sa super bantamweight titles sa World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO) ug International Boxing Federation (IBF).

Sa super bantamweight, si Casimero maoy No. 5 contender sa WBO, No. 8 sa WBC ug No. 11 sa IBF.

Sa iyang bahin, si Sanchez, 27, nisuway pag-ilog sa WBO bantanmweight title ni Jason Maloney niadtong Enero 13, 2024 apan napilde pinaagi sa majority decision.

Nibangon si Sanchez gikan ning maong kapildihan pinaagi sa pagbuntog ni Filipino veteran Arthur Villanueva niadto lang Hulyo 12, 2024.

Si Casimero adunay 33-4-1, 22KOs nga rekord samtang si Sanchez adunay 21-3, 12KOs nga baraha. / EKA