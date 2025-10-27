Casimero, Tagacanao gipilde’g mga Hapon

Pulos napilde pinaagi sa unanimous decision ang mga Pinoy nga sila si kanhi three-division world champion Johnriel Casimero ug Reymart Tagacanao batok sa ilang Japenese fighters nga mga kontra sa usa ka boxing promotion sa Kyrgyzstan niadtong Sabado, Oktubre 25, 2025.

Si Casimero (34-5-1, 23KOs), kinsa mao pa’y pagbalik og away human sa usa ka tuig, gilupig ni Kyonosuke Kameda (16-5-2, 9KOs) samtang nailog ni Ayamu Sano (10-0-1, 5KOs) ang World Boxing Association (WBA) Asia super-flyweight title ni Tagacanao (11-1, 9KOs). / ESL