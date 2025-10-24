Casimero, Tagacanao makig-away og Japanese boxers karon

Makig-away og Japanese nga mga kontra ang mga Pinoy nga sila si kanhi three-division world champion Johnriel Casimero ug Reymart Tagacanao karong Sabado, Oktubre 25, 2025, sa Bishkek Arena sa Bishkek, Kyrgyzstan.
Si Casimero (34-4-1, 23 KOs) makigbatok ni Kyonosuke Kameda (15-5-2, 9 KOs) sa usa ka non-title 10-round bout.
Mao kini ang labing unang higayon nga mobalik og away si Casimero human sa kapin sa usa ka tuig nga pahuway.
Mao sab kini ang labing una niyang away ubos sa bag-o niyang Japan-based promoter nga mao ang Kameda Promotions.
Sa iyang bahin, si Tagacanao modepensa sa iyang World Boxing Association (WBA) Asia super-flyweight belt batok ni Ayamu Sano.
Si Tagacanao kinsa lumad nga taga Carcar City, Cebu ug nag-training sa Villamor Gym sa Mandaue City ug PMI Boxing Stable sa Bohol, adunay 11-0, 9KOs nga rekord samtang si Sano adunay 10-0-1, 5KOs nga baraha. / ESL