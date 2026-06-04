Casimero underdog batok ni Nery

Napatik nga underdog sa mayorihiyang sportsbooks si Filipino John Riel Casimero sa iyang pagpakig-away ni Mexican Luis Nery karong Sabado, Hunyo 6, 2026, sa Japan.
Si Casimero kinsa kanhi world champion, nalista sa +182 hangtod na ngadto sa +235, nga nagpasabot nga ang $100 nga pusta makadaog og $182 hangtod na ngatdo s $235.
Samtang si Nery nalista sa -260 hangtod -270, nga nagpasabot nga ang pusta nga $260 hangtod $270 igo lang makadaog og $100.
Si Casimero adunay 35-5-1, 24 KOs nga rekord samtang si Nery adunay 37-2, 28KOs nga rekord. / ESL