Casimero vs. Inoue posible pa

Gipabuhagay ni MP Promotions head Sean Gibbons nga sa usa lang ka tawag, andam siyang motabang sa kampo ni kanhi world champion Filipino Johnriel Casimero aron matuman ang tinguha sa gitawag og “Quadro Alas” nga ikaharong si Japanese Naoya “Monster” Inoue.

Giangkon ni Gibbons nga nasayod siyang wala sa radar ni Inoue si Casimero hilabi na kay wala kini gihuptan nga world title sa kasamtangan apan andam siyang molihok aron magkakrus ang dalan sa duha ka mga boksidor.

Si Inoue, kinsa gitambayayungan pagdumala sa Top Rank ug sa Ohasi Promotions, bag-uhay lang nilangkat sa iyang ikaduhang undisputed title sa lahi nga weight division pinaagi sa 10th round knockout nga kadaugan batok kang Filipino Marlon Tapales sa ilang super bantamweight unification bout.

Ang kampo ni Inoue nagplano alang sa usa ka title defense karong Mayo, 2024 batok kang Mexican Luis Nery, kinsa maoy mandatory challenger sa World Boxing Council (WBC) super bantamweight title ni Inoue.

Gawas kang Nery, gikonsi­derar sab sa kampo ni Inoue si Murodjon Akhmadaliev, kinsa maoy gilupig ni Tapales aron angkunon ang World Boxing Association (WBA) ug International Boxing Federation (IBF) super bantamweight belts nga nailog na karon ni Inoue.

Gipasabot ni Gibbons nga layo kaayo si Casimero sa listahan sa posible’ng sunod makontra ni Inoue apan iyang giklaro nga posible pang mahi­tabo ang ilang panagsangka.

“He’ (Casimero) long way down the list. As Nery is next, Murodjon, and then we’ll see who is left standing,” matod ni Gibbons.

“If he (Casimero) was to call me, absolutely. I have a fondness for brother Casimero. We love to help him.”

Taudtaod sab nga gidumala ni Gibbons si Casimero una kini nabalhin ubos sa kampo ni Japanese promoter Masayuki Ito.

Si Casimero naggunit og 33-4, 22KOs nga rekord samtang si Inoue adunay 26-0, 23KOs nga baraha.