Casio: Guo posible nga nag-backdoor paglayas

Si Alice Guo, gi-dismiss nga mayor sa Bamban, Tarlac, migamit og backdoor channel aron makaikyas sa normal nga proseso sa immigration ug makabiya sa Pilipinas samtang nagpadayon ang mga kaso ug imbestigasyon batok kaniya.

Kini ang gipadayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston John Casio sa usa ka radio interview niadtong Martes, Agusto 20, 2024, diin iyang giingon nga si Guo posibleng mibiyahi gawas sa nasod pinaagi sa backdoor channels nga usa ana anaa sa Luzon samtang ang usa sa Mindanao.

Iya usab gipahibalo nga padayon pa ang imbestigasyon kon giunsa ni Guo nga dili makita ang iyang pagbiya sa nasud o kinsa ang mitabang kaniya.

“Una, kinakailangan na namin mag imbestiga kung paano nakalabas ito ng Pilipinas kasi we have to make people atone dito. Kinakailangan may managot sa pangyayaring ito kasi ito ay una higit sa lahat ‘yung frustration namin lahat na nagtrabaho doon sa kaso kasi alam naman siguro ng taumbayan kung gaano kalaki ‘yung sakripisyo ng iba’t ibang ahensya rito tapos meron lamang isang hindi gagawin ‘yung kanyang trabaho or whatever. Kung ano man konsiderasyon nabigay sa kanya, nakalusot na si Alice Guo,” matod ni Casio.

“Meron pa tayong dalawang legal channels na puwede pong sundan para mapanagot natin ito. Una ‘yung tinatawag nating extradition; titingnan natin kung saan siya lalanding eventually. Kung ‘yung kanyang lugar na pupuntahan ay meron ba tayong extradition treaty. Ngayon kung wala naman, puwede natin i-trigger ‘yung tinatawag nating Interpol red notice. Kapag siya ay nalabasan ng WOA (warrant of arrest), we will apply for the Interpol ‘yung red notice. That is an international arrest warrant. So yun ang dalawang legal avenue natin ngayon,” dugang ni Casio .

Sa usa ka pahayag, giingon ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco nga walay record sa centralized database sa ilang buhatan bahin sa pagbiya ni Guo bisan pa nga adunay lookout order nga giisyu batok kaniya niadtong Hulyo.

Sa usa ka privilege speech atol sa sesyon sa Senado niadtong Lunes, Agusto 19, gipahayag ni Senator Risa Hontiveros nga si Guo nibiyahi sa Pilipinas sa gabii sa Hulyo 17 padulong sa Kuala Lumpur, Malaysia gamit ang iyang Philippine passport base sa impormasyon gikan sa National Bureau of Investigation (NBI).

Mihunong si Guo sa Singapore diin iyang naabtan ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang amahan nga si Guo Jian Zhong, inahan nga si Lin Wen Yi, iyang igsoon nga si Wesley Ong ug si Cassandra Ong, nga kaniadto gihinganlan nga authorized representative sa gi-raid nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) hub sa Porac, Pampanga -- ang Lucky South 99.

Gipadayag usab ni Tansingco nga si Ong mibiyahi gawas sa Pilipinas niadtong Hunyo 11, sa wala pa siya ma-isyohan og Ilbo niadtong Agusto 6.

Gikondena ni Senator Sherwin Gatchalian, nga nag-apil sa imbestigasyon si Guo tungod sa pagbiya sa nasod nga walay pahibalo sa institusyon.

Iyang giingon nga usa ka notary public ang mipirma sa usa ka affidavit nga nag-ingon nga si Guo personal nga mipakita kaniya sa City of San Jose Del Monte sa Bulacan niadtong Agusto 14.