Castañares di ordinaryo nga kriminal

Dili ordinaryo nga personalidad ang naengkwentro sa kapulisan nga si Jay Niño Castañares, 44 anyos.
Si Castañares nahimong konsehal sa Barangay Sangat sa Lungsod sa San Fernando sulod sa tulo ka termino gikan sa 2007-2010, 2010-2013 ug 2013-2018.
Apan wala niya natiwas ang katapusang termino sa dihang nadakpan siya niadtong 2017 sa kaso sa illegal nga drugas.
Basi sa rekord sa kapulisan, nadakpan si Castañares sa mga sakop sa National Bureau of Investigation niadtong Hunyo 4, 2010, human nalambigit sa pagbanhig-patay sa bana sa usa ka kapitan sa Dakbayan sa Naga nga si Florante Gudoy.
Nahitabo ang pag-ambush sa Brgy. Cantao-an, Siyudad sa Naga samtang sakay si Florante Gudoy sa ilang Ford Everest SUV uban sa asawa niini nga si Kapitan Fe Gudoy ug ang tanod nga si Feleciano Bacalio Jr.
Nadakpan na usab si Castañares niadtong Mayo 13, 2012 human gitumbok nga usa sa nagpusil patay sa anak sa mayor sa Siyudad sa Carcar nga si Carl Vinzon Apura sa Sityo Upper Tubod, Barangay Valladolid.
Niadtong Pebrero 11, 2017, nadakpan usab kini sa Carcar City sa usa ka checkpoint human nakuhaan og mga pinakete sa gituohang shabu ug naka-serve sa iyang sentensya sa Cebu Provencial Detention and Rehabilitation Center.
Niini lang Enero 22, 2026, siya ang gitudlo nga suspek sa nahitabong pagpamusil sa Barangay Greenhills, Lungsod sa San Fernando diin ang biktima giila nga si Jericho Cañas Babayran, 24, taga Barangay South Poblacion sa maong lungsod.
Ang pamilya sa biktima nakahukom nga dili na mopasaka og kaso bisan sa padayon nga pakig-alayon sa San Fernando Municipal Police Station.
Si Castañares usab ang gitudlo nga suspek sa nahitabong shooting incident niadtong Marso 21, 2026 sa Sityo Boloc-Boloc Barangay Sangat diin ang biktima nga usa ka vendor sa gulaman o nailhan nga Chololot nga si Emilio Miñoza Sabroso, taga Barangay Greenhills, San Fernando.
Gidudahan ni Castañares si Sabroso nga police asset ug tungod niini, iya kining giatangan ug gi-agtang sa pag pusil.
Naila usab si Castañares nga trouble maker ug hitman sa Probinsya sa Sugbo sigon sa usa ka police official sa Cebu Police Provincial Office. / AYB