Castro di moduwa sa Philippine Cup

Giklaro ni TNT Tropang 5G coach Chot Reyes nga dili moduwa ang beteranong pointguard nga si Jayson Castro sa season opening Philippine Cup conference sa 50th Philippine Basketball Association (PBA) gumikan kay padayon pa ang pagpaalim niini sa angol sa iyang tuo nga tuhod.
Mao kini ang gibutyag ni Reyes atol sa PBA Media Day niadtong Huwebes, Septiyembre 25, 2025.
Nagkanayon si Castro, 39, nga determinado siyang mobalik og duwa apan kinahanglan niyang maghuwat nga ma-100% ang iyang pagpaalim. / ESL