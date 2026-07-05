Castro ‘gi-haras’ daw atol sa pagbisita ni Marcos sa Canada

Nakasinati og gitawag niya nga “harassment” gikan sa grupo sa Pinoy si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Canada.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita, nagkanayon si Castro nga nag-bidyo sila og content sa social media uban ni Presidential Communications Office Director Robertzon Ramirez didto sa Vancouver sa dihang giduol sila sa usa ka grupo sa Pinoy nga sa sinugdanan nangutana kon siya ba si Usec. Castro.
“Ngumiti ako, then tinanong niya ako kung ako si Usec. Claire. Sabi ko, 'Yes,' at doon sinasabi na niya, sumigaw na siya, 'You ask your President to resign’” matod ni Castro.
“Kinuyog na kami samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito, we're just doing our job,” dugang niya.
Sa usa ka bidyo sa social media, nakita nga giduol sa mga Pinoy si Castro ug gipadayag ang ilang mensahe.
Gikondena ni Castro ang gihimo sa maong grupo, ug iyang gitawag nga “not very Filipino” ug matod niya, ang kagawasan sa pagpadayag wala maghatag og katungod kang bisan kinsa nga magbinastos.
“Alam ninyo, may freedom of expression tayo pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino,” sumala pa niya.
“Kasi parang, siguro 'yung grupo naman nila kung sino 'yung iniidolo nila parang sanay naman sa bayolente, pagiging bayolente, so di namin alam,” siya midugang. /TPM/SunStar Philippines