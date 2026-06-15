Castro makaduwa ra sa PBA G#7

Gibutyag sa pambatong pointguard sa TNT Tropang 5G nga si Jayson Castro nga dili ra grabe ang iyang nasinating angol atol sa ilang kadaugan batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 98-90, sa Game 6 nga maoy nakapugos og deciding Game 7 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner's Cup finals niadtong Dominggo sa gabii, Hunyo 14, sa Smart Araneta Coliseum.
Niini, dako ang purohan nga makaduwa ra si Castro sa Game 7 karong Miyerkules, Hunyo 17, sa SM Mall of Asia Arena.
“Hopefully, this Game 7,” matod ni Castro, nga napatik sa www.pba.ph. / ESL