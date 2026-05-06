Castro: Marcos nakapuliki sa Asean, Sara bakasyon grande

Gisaway ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro si Vice Presidente Sara Duterte nga way kalibotan sa mga programa sa gobiyerno tungod kay nagsigi lang siya og bakasyon.
Atol sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Mayo 6, 2026, sa Sugbo, matod ni Castro nga samtang nagkapuliki si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpangandam sa 48th Asean Summit ning semanaha nga gipahigayon sa Sugbo, giingong busy sab si Duterte sa iyang bakasyon sa laing nasod.
“Sa kasalukuyan po tayo po ay abala sa Asean Summit, ang pangulo po ay abala sa ASEAN Summit pero ang bise presidente nakabakasyon muli,” matod ni Castro sa Mayo 6, 2026.
Kini maoy tubag ni Castro sa nahimong pamahayag ug tubag ni Duterte sa pangutana sa interview sa The Hague kon duna pa ba’y kuwarta ang Pilipinas.
Matod ni Duterte sa interbyu nga ang nasod nag-atubang og triple whammy tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, ang nagkahuyang nga peso ug wala nay kuwarta ang nasod.
Apan sigon ni Castro, bisan pa og nag-atubang og fuel ug energy crisis ang nasod, giingong nagpadayon ang paningkamot sa presidente nga maalibyuhan ang sitwasyon pinaagi sa papapauli sa mga Overseas Filipino Workers (OFW) tungod sa tensiyon sa Middle East.
Lakip na ang paghatag og ayuda sa mga mamumuo ug pagsalmot sa Asean Leaders Summit aron pakighiusa sa ubang nasod nga makatabang sa nagpadayong krisis ug problema sa rehiyon.
Iyang gihimug-atan nga sa kasamtangan nagpadayon sab ang pagpanghatag og ayuda, fuel subsidy sa pinaagi sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), TUPAD Programs, ug uban pang mga programa sa gobiyerno aron pagtabang sa mga pinoy nga makabangon sa krisis nga giatubang. /