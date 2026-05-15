Castro masigarbuon naka-10,000 puntos

Mapasigarbuon si TNT Tropang 5G veteran guard Jayson Castro nga naapil siya sa grupo sa dekalidad nga mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nga nakaabot og 10,000 puntos o labaw pa.
Nahitabo kini atol sa kadaugan sa Tropang 5G batok sa NLEX Road Warriors, 96-93, sa quarter-finals sa Season 50 Commissioner’s Cup niadtong Miyerkules, Mayo 14, 2026.
Si Castro maoy ika-17 nga local player ug ika-18 sa kinatibuk-an nga naapil ning maong tapok nga naglakip nila ni Robert Jaworski, Nelson Asaytono, Jojo Lastimosa, ug Jerry Codiñera.
Nasulod si Castro sa PBA isip 3rd overall pick niadtong 2008. / ESL