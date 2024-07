Castro, Ocampo gikombikto

Sila si ACT Teachers party-list Representative France Castro ug kanhi Bayan Muna party-list representative Satur Ocampo gikombikto sa pag-abuso sa bata sa Korte sa Davao del Norte.

Gihukman sa Tagum Regional Trial Court Branch 2 sila si Castro, Ocampo ug 11 ka uban nga sad-an tungod sa paglapas sa Section 10(a) sa Republic Act 7610, o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, nga nagsentensiya kanila og upat ngadto sa unom ka tuig sa pagkabilanggo.

Gimanduan sila sa pagbayad og P10,000 isip civil indemnity ug P10,000 isip moral damages sa matag usa sa 14 ka biktima, nga adunay interest rate nga unom ka porsyento matag tuig gikan sa pagpakanaug sa desisyon hangtod sa hingpit nga pagbayad.

Naabsuwelto sa kaso sila si Pastor Edgar Ugal, Ryan Magpayo, Eller Ordeniza ug Jurie Jaime.

Ang mga kaso naggumikan sa pagpahigayon og National Solidary Mission sa Talaingod sa Davao del Norte niadtong Nobyembre 2018 sa grupo nga giapilan nila ni Castro, Ocampo ug 72 ka uban pa.

Tumong sa grupo nga mahatagan og hinabang ang mga eskwelahan ug magtutudlo sa mga Lumad sa lugar ug tan-awon ang mga pangangkon sa mga paglapas sa tawhanong katungod ug harasment sa paramilitar nga grupong Alamara, nga pugsanong nag-padlock sa Salugpongan Community Center. / TPM sa SunStar Philippines