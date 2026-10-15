Catalan nagtinguha’ng mosulod sa politika

Gipahayag ni Cebu Province Health Consultant Elisse Nicole Catalan nga ang mga pagdaot kaniya sa iyang mga online post bahin sa mga serbisyo sa panglawas sa publiko mahimong makahatag kaniya og rason sa pag-usab sa iyang desisyon nga dili modagan sa eleksyon.
Sa usa ka pamahayag, si Catalan niingon nga adunay pipila ka bag-ong mga post ang nagpakita og mga 50 ka "laughing" reaction sa sinugdanan, apan walay mga account nga
nigawas sa dihang giablihan niya ang listahan sa mga reaksyon.
Sa usang gabii, laing post ang nagpakita og 85, ug wala gihapoy sulod ang listahan.
Si Catalan niingon nga siya nagtuo nga ang mga reaksyon usa ka pagsulay sa pagdaot sa iyang mga post bahin sa mga serbisyo sa panglawas, mga pagpaayo sa ospital ug mga pahibalo sa serbisyo publiko sa tibuok Cebu Province.
“If my growing presence online threatens you, ask yourself why. What exactly is so threatening about keeping Cebuanos informed of the services available to them?” matod ni Catalan.
Miingon si Catalan nga wala siyay personal nga tinguha nga modagan sa katungdanan apan mahimo kining mausab depende sa sitwasyon.
“I have no personal desire to seek elected office. But if this is an attempt to keep me out, you may give me a reason to reconsider,” ingon niya.
Hinuon, nisaad siya sa pagpadayon sa pagpaambit sa mga impormasyon mahitungod sa mga serbisyo publiko bisan pa sa mga negatibong reaksyon, ug niingon nga ang mga tawo nga nanginahanglan sa
maong mga serbisyo mao gihapon ang iyang prayoridad. / CDF