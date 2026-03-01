Caubian Island nagsadya sa malampuson nga Pamukot Festival 2026

Malampusong gisaulog sa Barangay Caubian Island ang Pamukot Festival 2026 isip pagpasidungog sa piyesta sa ilang patron nga Señor Sto. Niño, uban ang mabulukong selebrasyon nga nagpakita sa kultura ug kinabuhi sa mga mananagat sa isla niadtong Pebrero 22, 2026.
Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa foot procession nga nagpakita sa lig-on nga pagtuo ug debosyon sa komunidad ngadto sa Balaang Bata.
Gisundan kini sa nagkadaiyang pasundayag sa mga grupo ug kompetisyon sa festival queen contingents nga naghatag og dugang kasadya sa piyesta.
Sa iyang mensahe, si Cindi King-Chan nihatag og mainitong pangumusta sa mga Oponganon sa Caubian ug gipasiugda ang kamahinungdanon sa pangisda isip pundasyon sa panginabuhi sa katawhan.
“I extend my warmest greetings to all Oponganon sa Brgy. Caubian as you celebrate your fiesta in honor of your beloved Patron, Señor Sto. Niño. Hinaot nga ang matag panimalay mapuno sa grasya, panaghiusa, ug paglaom,” matod niya.
Ania ang mga mananaog sa Pamukot Festival Queen 2026:
Best in Costume ug Festival Queen 2026 – Bianca Torreon
1st Runner-up – Jerlyn Matbagon
2nd Runner-up – Shann Elizabeth Siton
3rd Runner-up – Aprill Jane Alquisar
4th Runner-up – Gresil Flores
Gipahalipayan sa city government ang tanang nidaog ug partisipante sa Pamukot Festival 2026 tungod sa ilang pagpakita sa kultura, kalig-on, ug dili matay-og nga espiritu sa komunidad sa isla. / PR