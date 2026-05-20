Cavaleirs gipakaging sa Knicks

Nibangon gikan sa 22 puntos nga pagkalubong sa 4th quarter ang host New York Knicks aron pakagingon ang Cleveland Cavaliers pinaagi sa overtime, 115-104, sa Game 1 sa Eastern Conference finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) kagahapon, Miyerkules, Mayo 20, 2026 (PH time).
Nahimong posible ang labing dakong pagbangon sa Knicks sa kasaysayan sa Playoffs tungod sa kabangis nga gipakitang duwa ni Jalen Brunson, kinsa kalit ang nagbangis og maayo sa opensa dihang nalubong ang Knicks, 71-93, sa nahabiling 7:52 minutos.
Gikan ning gutloa, gimugna ni Brunson ang 17 sa iyang kinatibuk-ang 38 puntos.
Sa pagpangulo ni Brunson, makabungog nga 30-8 nga rally ang nahimo sa Knicks nga maoy nakapugos sa overtime.
Ang three-pointer ni Landry Shamet sa Knicks maoy nakatabla sa duwa, 99-99, sa nahabiling 45 segundos.
Nakuha pagbalik sa Cavaliers ang labaw, 101-99, pinaagi sa jumpshot ni James Harden sa nahabiling 31 segundos apan gitabla ra sab dayon pagbalik ni Brunson ang duwa, 101-101, sa nahabiling 19 ka mga segundos.
Aduna pa unta’y taas nga kahigayunan ang Cavaliers nga dag-on ang duwa sa regulation period kay nakahigayon man pag-itsa sa three-point area ang ilang tirador sa gawas nga si Sam Merrill sa nahabiling tulo ka mga segundos apan nasipyat lang.
Sa overtime, hingpit nga nausab na ang dagan dihang nakamugna og 9-0 run ang Knicks alang sa 110-101 nga labaw sa nahabiling 1:49 minutos.
Human niini, wala na nakabangon ang Cavaliers.
Nidugang og 18 puntos si Mikal Bridges alang sa Knicks samtang ning-amot og 13 puntos matag usa sila si Karl-Anthony Towns, Josh Hart ug ang bag-ong nibalik gikan sa pagkaangol nga si OG Anunoby.
Ang Cavaliers gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 29 puntos, ningtampo og 15 puntos matag usa sila si James Harden ug Evan Mobley samtang nitunol og 12 puntos si Merrill. / Gikan sa wires