Cavaliers gikastigo sa Thunder

Natupngan sa defending champion Oklahoma City Thunder ang ilang season-high 23 ka three-pointers sa ilang paglampaso sa hosts Cleveland Cavaliers, 136-104, kagahapon, Martes, Enero 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association.
Napasulod sa Thunder kining maong three-pointers sulod sa 47 ka mga pagsuway o 48.9 percent.
Ang mga sakop sa Thunder nga nanginit sa three-point area mao sila si Luquentz Dort, Chet Holmgren, ug Isaiah Joe.
Apan sama sa naandan, ang wala’y paglubad nga duwa sa kasamtangang regular season ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander maoy nangulo sa Thunder.
Ang Canadian superstar nagpakatap og 30 puntos alang sa kadaugan, nidugang si Holmgren og 28 puntos lakip na niini ang upat ka three-pointers, niamot si Dort og 18 puntos lakip na niini ang lima ka three-pointers samtang nidugang si Joe og 16 puntos lakip na niini ang upat ka three-pointers.
Ang Thunder nga ningpahugot sa ilang paggunit sa overall leadership dala ang 36-8 nga rekord, mao ang nakapatagamtam sa Cavaliers sa labing dako niining kapildihan sa niaging duha ka seasons.
Niabot sa 32 puntos ang labing dakong labaw nga narehistro sa Thunder ning maong engkwuentro ug ilaha kining nahimo bisan wala ang uban nilang mga sinaligan nga sila si Alex Caruso (right groin soreness), Jalen Williams (right hamstring strain), ug Isaiah Hartenstein (right calf strain).
Ang Cavaliers nga nahagbong sa 24-20 nga rekord – ikapito sa Eastern Conference – gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 19 puntos samtang ningtampo og 16 puntos matag usa sila si Evan Mobley, Jarrett Allen, Jaylon Tyson, ug De’Andre Hunter.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, hinayhinay nga ningbiya ang Thunder pinaagi sa ilang three-point shooting hangtod nga nakaposte sila og 91-79 nga labaw pagtiklop sa 3rd quarter.
Hingpit na nga nakontrolar sa Thunder ang duwa sa 4th quarter hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires