Cavaliers gikitkit sa Wolves

Nagpakatap og 28 puntos, 11 rebounds, ug walo ka assists si Julius Randle samtang nikulit og kasaysayan si Anthony Edwards atol sa kadaugan sa hosts Minnesota Timberwolves batok sa Cleveland Cavaliers, 131-122, kagahapon, Biyernes, Enero 9, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, ang 24-anyos nga si Edwards nahimong ikatulong labing batan-ong magduduwa nga nakaabot og 10,000 puntos sa kinatibuk-an sunod nila ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James ug Houston Rockets superstar Kevin Durant.
Nahimo kini ni James sa edad nga 23 samtang nakaabot niini si Durant sa edad sab nga 24, sama ni Edwards.
“To be honest, it’s cool, but I know I’ve got a lot more to go, so it’s really nothing, for real,” matod ni Edwards kinsa niamot og 25 puntos alang sa kadaugan.
Naglabaw pa ang Cavaliers pagkahuman sa duha ka quarters, 67-63, apan human niini, hinayhinay na nga nagbangis ang Timberwolves aron irehistro ang ikaupat nilang sunodsunod nga kadaugan.
Sa 3rd quarter, hingpit nga nausab ang dagan sa estorya ug nakaposte og 20 puntos nga labaw ang Timberwolves sa pagpangulo ni Randle. Ning maong quarter gimugna ni Randle ang 13 sa iyang kinatibuk-ang puntos.
Ning-aksiyon paggukod ang Cavaliers sa 4th quarter apan napakgang ra sa Timberwolves ang ilang pagpanghulga.
Kuyaw sab nga nakaduwa alang sa Timberwolves mao sila si Jaden McDaniels ug Donte Divincenzo. Si McDaniels nitampo og 26 puntos samtang si Divincenzo nitunol og 22 puntos alang sa Timberwolves.
Sa kadaugan, napahugtan og gamay sa Timberwolves ang ilang paggunit sa ikaupat nga luna sa Western Conference dala ang 25-13 nga rekord.
Ang Cavaliers nga nahagbong sa 21-18 nga rekord – ikawalo sa Eastern Conference – gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 30 puntos, nidugang og 22 puntos si Sam Merrill, niamot og 19 puntos si Evan Mobley, samtang nihatag og 16 puntos si Darius Garland. / Gikan sa wires