Cavaliers gisungag sa Bulls sa 2 ka OT

Nagdilaab nga opensa ni DeMar DeRozan ug bangis ni Andre Drummond sa rebound department ang nihatod sa hosts Chicago Bulls sa duha ka mga overtime nga kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers, 132-123, ning Huwebes, Pebrero 29, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Nitali og 35 puntos si DeRozan diin 16 niini iyang namugna sa duha ka mga overtime samtang nilangkat og 26 ka rebounds si Drummond, kinsa nipupos sab og 17 puntos.

Nidugang og 24 puntos si Nikola Vucevic samtang nitunol og 21 puntos si Ayo Dosunmu alang sa Bulls, nga ningposte og season-high nga 74 ka rebounds sa kinatibuk-an.

“It just speaks to this team, we continue to fight,” matod ni Drummond. “We gave a good fight.”

Ang Cavaliers gipangulohan ni Evan Mobley pinaagi sa iyang 25 puntos ug 13 ka rebounds, niamot og 23 puntos si Darius Garland samtang nihatag og 19 puntos si Donovan Mitchell.

“We had opportunities to seize it,” batbat ni Mobley. “We just got to capitalize. Sometimes, games don’t go your way so you got to learn from them and try to do better for the next games.”

Nasipyat si DeRozan sa iyang turnaround jumper sa pagkahuman sa regulation period diin nagtabla ang duwa, 103-103.

Nakapasulod og tulo ka freethrows si DeRozan aron tablahon na sab ang duwa human sa premirong overtime.

Sa pagsugod sa ikaduhang overtime, gidugkatan ni DeRozan ang 8-0 run sa Bulls nga maoy nag-abli og dako sa ilang pultahan paingon sa kadaugan. / AP