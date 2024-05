Cavaliers, Magic magtinaktakay

Adlaw na sa paghukom sa panagharong og balik sa host Cleveland Cavaliers ug Orlando Magic ning Lunes, Mayo 6, 2024 (PH time) sa deciding Game 7 sa ilang Eastern Conference series sa National Basketball Association (NBA).

Ang modaug moabante sa 2nd round aron kontrahon ang No. 1 overall squad Boston Celtics samtang ang mapilde makig-uban sa mga nanamilit.

Alang ni Donovan Mitchell, kinsa nimugna og 50 puntos – lakip ang 18 sa katapusang 22 puntos sa kadaugan sa Cavaliers sa Game 6, ang tanang nahitabo sa nag-unang unom ka mga duwa wala na’y bili ug kinahanglan nilang magtutok lang ning kombatiha.

“All the stuff you’ve done for six games really goes out the window. It’s all about desperation and will,” matod ni Mitchell.

“How do we find ways to continually be relentless. I have no doubt that we’ll show up. I have no doubt Cleveland will show up.” / AP