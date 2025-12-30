Cavaliers mitiklo sa Spurs

Balanseng atake ang gihimo sa Cleveland Cavaliers aron lupigon ang usa sa labing init nga puwersa sa kasamtangan nga mao ang hosts San Antonio Spurs, 113-101, kagahapon, Martes, Disyembre 30, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Tanang ningpakita og aksiyon sa Cavaliers nakatampo sa opensa ug pito niini ang nakamugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 27 ni Jarrett Allen.
Ang ubang mga sakop sa Cavaliers nga nakarehistro og dobleng numero nga puntos mao sila si Evan Mobley (16), Darius Garland (15), De’Andre Hunter (11), Jaylon Tyson (11), Dean Wade (10), ug Donovan Mitchell (10).
Ang Spurs nga ningdakin-as sa 23-9 nga rekord – ikaduha sa Western Conference – gipangulohan ni Victor Wembanyama pinaagi sa iyang 26 puntos ug 14 rebounds, nidugang og 15 puntos si Stephon Castle samtang nihatag og 14 puntos si De’Aaron Fox.
Ang Cavaliers nga ningsaka sa 18-16 nga rekord – ikawalo sa Eastern Conference -- naggukod og walo ka puntos sa 3rd quarter apan ning-rally kini sa 4th quarter aron ablihan ang pultahan nga nakapabangon kanila gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan.
Nakapabuto og duha ka sunodsunod nga three-point bombs si Tyson sa sayong bahin sa 4th quarter aron hatagan ang Cavaliers og 87-82 nga labaw.
Gipaburot sa Cavaliers ang ilang labaw ngadto sa 94-84 ug ningderetso na sila paingon sa 12 puntos nga kadaugan.
Ang 22-7 run nga nahimo sa Cavaliers sa 4th quarter mao ang naghatod sa Spurs ngadto sa kapildihan.
Kini nga kadaugan gituohang makahatag og dugang kadasig sa Cavaliers sa pagpadayon sa ilang kampanya sa sunod tuig. / Gikan sa wires