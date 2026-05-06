Cavaliers naunhan sa Pistons sa East semis

Nimugna og 23 puntos si Cade Cunningham samtang nidugang og 20 puntos si Tobias Harris aron pangulohan ang kadaugan sa host Detroit Pistons batok sa Cleveland Cavaliers, 111-101, sa Game 1 sa ilang Eastern Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Miyerkules, Mayo 6, 2026 (PH time).
Niamot og 19 puntos si Duncan Robinson samtang nitunol og 12 puntos si Daniss Jenkins alang sa Pistons, nga ningputol sa 12 nila ka sunodsunod nga kapildihan batok sa Cavaliers sa playoffs nga mga engkuwentro.
Ang Cavaliers gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 23 puntos samtang nitampo og 22 puntos si James Harden.
Pinaagi sa ilang pilit nga depensa, ang Pistons nakaposte og 32-16 nga labaw sayong bahin sa duwa.
Inanay nga ninggukod ang Cavaliers hangtod nga natabla nila ang duwa, 93-93, sa nahabiling 5:28 minutos.
Apan human niini, nakasutoy ang opensa sa Pistons ug ninglahos na sila paingon sa 10 puntos nga kadaugan. / Gikan sa wires