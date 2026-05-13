Cavaliers, Pistons magbinuakay og tabla

Game 1: Detroit 116, Cleveland 104
Game 2: Detroit 110, Cleveland 101
Game 3: Cleveland 105, Detroit 92
Game 4: Cleveland 112, Detroit 103
Sa Eastern Conference semi-finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) tali sa Detroit Pistons ug Cleveland Cavaliers, dako kaayo og epekto ang homecourt advantage.
Ningdaog ang Pistons sa nag-unang duha ka mga duwa sa series sulod sa ilang balwarte samtang ningbawos ang Cavaliers sa ilang pag-host sa nagsunod duha ka mga duwa nga maoy nakatabla sa best-of-seven series, 2-2.
Kon dili mausab ang dagan, anaa sa Pistons ang momentum sa Game 5 gumikan kay kombatihon man kini og balik sa ilang tugkaran nga mao ang Little Caesars Arena karong adlawa, Huwebes, Mayo 14, 2026 (PH time).
Apan sa dakong kadaugan sa Cavaliers sa Game 4, 112-103, gilaumang grabe nga kadasig ang ilang nakuha hilabi na si Donovan Mitchell kinsa nagbangis ning duwaa ug nagpauwan siya og 43 puntos.
Kon dili gihapon mapugngan sa Pistons si Mitchell o bisan malimitahan lang kini, hayan adunay dakong purohan nga mausab ang dagan sa series hilabi na kay pulos kuwestiyunableng makaduwa ang ilang sharpshooters nga sila si Duncan Robinson (back) ug Kevin Huerter (adductor) lakip na si Caris LeVert (heel).
Hinuon, labing seguro, gipangandaman kini og maayo sa Pistons. / Gikan sa wires