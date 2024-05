Cavaliers sulod sa 2nd round

Nakaabante sa 2nd round ang host Cleveland Cavaliers human niini gibuntog ang Orlando Magic, 106-94, sa deciding Game 7 sa Eastern Conference 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Lunes, Mayo 6, 2024 (PH time).

Sa kadaugan, naangkon sa Cavaliers ang katungod sa pagpakigbatok sa No. 1 overall Boston Celtics sa 2nd round series.

Dili lalim ang naagian sa Ca­valiers gumikan kay kinahanglan pa nilang mobangon gikan sa 18 puntos nga pagkalubong sa 1st half nga nahimong posible gumikan sa laing bangis nga duwa ni Donovan Mitchell.

Si Mitchell, kinsa nimugna og 50 puntos sa kapildihan sa Cavaliers sa Game 6, nagpakatap og 39 puntos ning higayuna aron ilikay ang Cavaliers sa ikaduha untang sagunson nga 1st round nga panamilit.

“This is why I’m here. It’s my job,” matod ni Mitchell.

Nagkanayon si Mitchell nga wala pa nahuman ang ilang mi­s­yon ug kinahanglan pa nilang modugang og kayod sa umaabot.

“We didn’t come in just to win the first round. We accomplished one goal, now we have to do it again. That’s the mindset,” dugang ni Mitchell.

Ang comeback win sa Cavaliers sa maoy labing dako nga nahitabo sa usa ka Game 7 nga duwa gikan niadtong 1997-98.

Si Caris LeVert nidugang og 15 puntos, niamot og 12 puntos si Darius Garland samtang nitunol og 11 puntos ug 16 rebounds si Evan Mobley alang sa Cavaliers, nga ningposte sa labing una nilang kadaugan sa usa ka playoffs series nga wala si LeBron James gikan niadtong 1993.

Ang Magic gipangulohan ni Paolo Banchero pinaagi sa iyang 38 puntos ug 16 rebounds. / AP