Cavaliers sulod sa East Finals

Series recap:
Game 1: Det 111-101 Cle
Game 2: Det 107-97 Cle
Game 3: Cle 116-109 Det
Game 4: Cle 112-103 Det
Game 5: Cle 117- 113 Det (OT)
Game 6: Det 115-94 Cle
Game 7: Cle 125-94 Det
Gipanglampornas sa Cleveland Cavaliers ang host Detroit Pistons, 125-94, sa deciding Game 7 sa ilang Eastern Conference semi-finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA), kagahapon, Lunes, Mayo 18, 2026 (PH time).
Ning kadaugan, ning-abante sa East finals ang Cavaliers aron kontrahon ang New York Knicks, nga yanong ningpalagpot sa Philadelphia 76ers sa laing conference semi-finals series, 4-0.
Gipangulohan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 23 puntos matag usa sila si Sam Merill ug Jarrett Allen samtang nitampo og 21 puntos ug game-high 12 rebounds si Evan Mobley.
Human sa dominante nilang kadaugan, 115-94, sa Game 6 nga maoy nakapugos og deciding game, wala damhang nagsalimoang ang duwa sa tibuok puwersa sa Pistons hilabi na ang usa sa ilang labing pambato nga si Cade Cunningham, kinsa igo lang nimugna og 13 puntos ug nasipyat sa iyang tanang pito ka three-point attempts.
Ang Pistons, nga maoy East No. 1 human sa regular season, gipangulohan ni Dannis Jenkins pinaagi sa iyang 17 puntos, niamot sab og 13 puntos si Duncan Robinson samtang nitunol og 11 puntos si Caris LeVert.
Ning sangkaa, gilupig sa Cavaliers ang Pistons sa tanang mga departamento.
Gikan sa pagsugod, inanay nga ningkamang ang opensa Cavaliers hangtod nga nakamugna sila og 20 puntos nga labaw, 55-35, sa hinapos nga bahin sa 2nd quarter.
Gipaburot sa Cavaliers ang ilang labaw ngadto sa 26 puntos ug human niini, hingpit na nilang nadominar ang duwa hangtod nga nakasulod sila pagbalik sa conference finals gikan niadtong 2018.
Nahimo kini sa Cavaliers bisan bugnaw ang duwa sa usa sa ilang mga pambato nga si James Harden, kinsa igo lang nimugna og siya ka puntos. / Gikan sa wires