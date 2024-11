Giinat sa Cleveland Cavaliers ang ilang limpyong rekord ngadto sa 12-0 pinaagi sa pagbuntog sa hosts Chicago Bulls, 119-113, kagahapon, Martes, Nobiyembre 12, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Cavaliers nga nahimong ikawalo pa lang nga team sa kasaysayan nga nakasugod og 12-0 sa season, gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang season-high 36 puntos.

Si Darious Garland nidugang og 17 puntos samtang nihatag og 15 puntos ug 11 rebounds si Evan Mobley alang sa Cavaliers, nga mao na lang ang bugtong puwersa nga wala pa nakatilaw og pilde ning 2024-25 season.

Ang Bulls nga nahagbong sa 4-7 nga rekord, gipangulohan ni Zach LaVine pinaagi sa iyang 26 puntos samtang ningtampo og 20 puntos matag usa sila si Coby White ug Nicola Vucevic.

Ang Cavaliers nga ningbangon gikan sa 14 puntos nga pagkalubong niadtong Dominggo, Nobiyembre 10, aron lupigon ang Brooklyn Nets, 105-100, ningmugna na sab og rally aron lupigon ang Bulls.

Sa nahabiling kapin sa upat ka minutos sa 3rd quarter, ang Bulls nakaposte og siyam ka mga puntos nga labaw, 85-76.

Pinaagi sa suporta sa ilang reserve players nga sila si Caris LeVert, Georges Niang ug Ty Jerome, ang Cavaliers inanay nga nakagukod hangtod nga nakumpleto nila ang ilang pagbangon.

Ang tulo ka nahisgutang reserve players ningtampo og 12 puntos matag usa alang sa Cavaliers.

“We dug deep,” matod ni Mitchell. “Honestly, the bench saved us. Starters were a little fatigued, and I guess teams are coming at us. But we persevered, and shoutout to the bench for that – it’s a group effort.”

Puntos kada usa:

Cleveland (119) - Mitchell 36, Garland 17, Mobley 15, LeVert 12, Niang 12, Jerome 12, Allen 9, Wade 3, Okoro 3.

Chicago (113) - LaVine 26, White 20, Vucevic 20, Giddey 18, Williams 13, Dosunmu 10, Terry 4, Sanogo 2. / AP