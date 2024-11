Cavs, 13-0

Gipangbuntog sa Cleveland Cavaliers ang hosts Philadelphia 76ers, 114-106, aron inaton ang ilang limpyong rekord ngadto sa 13-0 kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 14, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Cavaliers maoy ikaunom pa lang nga team sa kasaysayan sa NBA nga nakarehistro og 13-0 nga pagsugod sa usa ka season.

Gipangulohan ni Darius Garland ang daog pinaagi sa iyang 25 puntos apan si Donovan Mitchell maoy nikawat sa labing dakong atensyon dihang gimugna niya ang katapusang 11 ka puntos sa Cavaliers.

Nimugna og 23 puntos si Mitchell sa kinatibuk-an.

Nagkanayon si Mitchell nga wala pa sila’y angayang isaulog taliwala ning maayo nilang pagsugod sa season ug kinahanglan nilang magtutok sa umaabot pa nga mga duwa.

“Let’s relax. You know, I’m saying its November and we’re not winning a championship right now. But these are good tests for us,” sugyot ni Mitchell sa iyang mga kauban human sa duwa.

Ang 76ers nga nahagbong sa 2-9 nga rekord, ningkumbati nga wala ang ilang duha ka All-Stars nga sila si Paul George ug Joel Embiid kinsa parehong gipaubos sa left knee injury maintainance sa 76ers.

Ang 76ers gipangulohan ni Jared McCain pinaagi sa iyang career-high nga 34 puntos, nidugang og 20 puntos si Kelly Oubre Jr. samtang niamot og 18 puntos si Caleb Martin.

Niabli og dakong pultahan sa Cavaliers dihang nakapaulbo og tulo ka sunodsunod nga three-point bombs si Mitchell nga nakahatag kanila og 112-104 nga labaw sa nahabiling 1:18 minutos.

Wala na nakabangon pagbalik ang 76ers human niini.

Puntos kada usa:

Cleveland (114)- Garland 25, Mitchell 23, Mobley 14, Allen 11, Okoro 9, Niang 8, Jerome 8, Levert 7, Wade 6, Porter Jr. 3.

Philadelphia (106)- McCain 34, Oubre Jr. 20, Martin 18, Jackson 13, Yabusele 10, Gordon 7, Bona 4. / AP