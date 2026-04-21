Cavs 2-0 batok sa Raptors

Nagkumboya sila si Donovan Mitchell, James Harden, ug Evan Mobley aron agakon ang host Cleveland Cavaliers sa laing kadaugan batok sa Toronto Raptors, 115-105, sa Game 2 nga naghatag kanila og 2-0 nga bintaha sa ilang Eastern Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Martes, Abril 21, 2026 (PH time).
Si Mitchell nagpakatap og 30 puntos, nidugang og 28 puntos si Harden samtang niamot og 25 puntos alang sa Cavaliers, nga ningposte sa ika-12 nilang sunodsunod nga kadaugan batok sa Raptors sa mga duwa sa Playoffs.
Nakatabla kini sa rekord sa NBA, nga unang narehistro sa Los Angeles Lakers batok Seattle Supersonics gikan niadtong 1980 hangtod 1995.
Ang Cavaliers aduna sab aktibong 12 ka sunodsunod nga kadaugan sa Playoffs nga mga duwa batok sa Atlanta Hawks ug hasta Detroit Pistons.
Ang Raptors gipangulohan ni Scottie Barnes pinaagi sa iyang playoff career-high 26 puntos, nidugang og 22 puntos si RJ Barrett samtang niamot og 17 puntos si Collin Murray-Boyles.
Nakapanemaho na og kadaugan ang Cavaliers dihang naposte nila ang labing dako nilang labaw sa duwa, 71-55, sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter.
Apan ning-rally ang Raptors ug ilang napahak ang labaw sa Cavaliers sa pito na lang ka mga puntos sa 4th quarter.
Nagkumboya sila si Mitchell ug Harden aron pukawon ang opensa sa Cavaliers sa tungatungang bahin sa 4th quarter ug ning higayuna, ninglahos na sila paingon sa kadaugan.
Sa laing sangka sa Eastern Conference, gibawsan sa Atlanta Hawks ang host New York Knicks, 107-106, sa Game 2 aron tablahon ang ilang kaugalingong first round series.
Nimugna og 32 puntos si CJ McCollum aron pangulohan ang Hawks, nga nakadawat sab og 19 puntos gikan ni Jonathan Kuminga ug 17 puntos gikan ni Jalen Johnson.
Ang Knick gipangulohan ni Jalen Brunson pinaagi sa iyang 29 puntos, nidugang og 18 puntos si Karl-Anthony Towns samtang nitampo og 15 puntos Josh Hart.
Sa bugtong sangka sa Western Conference, gibawsan sab sa Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa Game 2, 119-114, aron tablahon ang ilang kaugalingong first round series. / Gikan sa wires