Gipatapsingan sa hosts Cleveland Cavaliers ang Milwaukee Bucks, 116-114, aron inaton ang ilang limpyong rekord ngadto sa 8-0 kagahapon, Martes, Nobiyembre 5, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Gipangulohan ni Darius Garland ang Cavaliers pinaagi sa iyang 39 puntos lakip na niini ang 7-of-11 three-point shooting, nihatag og 17 puntos si Evan Mobley, ningdugang og 14 puntos kada usa sila si Donovan Mitchell ug Jarrett Allen samtang nitampo og 12 puntos si Sam Merrill.

Alang ni Garland, naengganyo siya og maayo ning kombatiha hilabi na sa iyang pagpakigparang sa iyang giidolo nga si Damian Lillard kinsa maoy nangulo sa Bucks pinaagi sa iyang 36 puntos.

“It was amazing. I grew up watching Dame. It was super cool playing some 1-on-1 basketball,” matod ni Garland.

Ang katapusang three-point shot ni Garland maoy nakahatag sa Cavaliers og 113-111 nga labaw sa nahabiling 45 segundos ug human niini, ninglahos na sila paingon sa kulbahinam nga daog.

Ang Cavaliers nakatupong sa labing maayo nilang pagsugod sa usa ka season. Katapusan silang nakarehistro og 8-0 nga rekord niadto pang 1976-77 season.

“We’ve won in so many different ways,” matod ni Mitchell.

“That’s been more impressive to me than the eight wins, just how we’ve done it. We’ve had blowouts. We’ve had close games. We’ve come back. Every night it’s somebody new.”

Ang Bucks ningkumbati nga wala ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Giannis Antetokounmpo, kinsa adunay angol.

Puntos kada usa:

Cleveland (116)- Garland 39, Mobley 17, Mit­chell 14, Allen 14, Merrill 12, Niang 9, Jerome 6, Okoro 5.

Milwaukee (114)- Lillard 36, Green 21, Portis 21, Lopez 13, Jackson Jr. 7, Connaughton 7, Trent Jr. 4, Prince 3, Rollins 2. / AP