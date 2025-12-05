Superbalita Cebu

Cavs gipamulta na sab sa NBA

Gipamulta sa National Basketball Association (NBA) og $250,000 ang Cleveland Cavaliers gumikan sa pagsupak niini sa player participation policy sa liga dihang gipapahuway niini ang ilang All-Star guard nga si Darius Garland sa usa ka nationally televised game batok sa Toronto Raptors niadtong Nobiyemre 24, 2025.

Kini maoy ikaduhang higayon ning maong season nga nakasupak ang Cavaliers ning maong lagda.

Sa premirong higayon, gipamulta ang Cavaliers og $100,000 niadtong Nobiyembre 18. / Gikan sa wires 

