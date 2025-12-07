Cavs gituhog sa Warriors

Bisan pa kuwang ang ilang pwersa nga misulong didto sa Rocket Arena, nakahimo pag-silat ang Golden State War-riors sa Cleveland Cavaliers, 99-94, sa National Basket-ball Association (NBA) game didto sa Cleveland, Ohio, Disyembre 7, 2025 (PH time).
Wa nakaduwa sa Warriors ang ilang mga pambato nga si-la Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, ug Al Hor-ford. Apil pa sa absent sila De’An-thony Melton ug Seth Curry.
Sa pagkawala sa ilang star players nag-atubang og dakong tahas ang Warriors kay ang Cavaliers adunay tulo ka All-Stars sa ilang lineup nga sila Donovan Mitchell, Darius Garland ug Evan Mobley.
Si Pat Spencer maoy gibalhin ni coach Steve Kerr sa starting lineup ilis kang Brandin Podziemski, samtang si Jonathan Kuminga gibutang pud isip starters sa unang higayon.
Nahimong epektibo kini nga lihok kay si Spencer maoy nangulo sa Warriors pinaagi sa iyang 19 puntos, pito ka assists ug upat ka rebounds sulod sa 30 minutos nga playing time.
Nitabang kaniya ang duha ka starters nga si Quinten Post ug Buddy Hield Niamot si Hield og 13 puntos, 6 rebounds, ug 3 assists, samtang si Post ni poste og 12 puntos, 9 rebounds, 3 assists, ug 3 blocks.
Nakadawat pud og dako og tabang ang Warriors gikan sa bench player nga si Gui Santos nga nitunol og 15 puntos, tulo ka rebounds ug tulo ka assists sa 26 minutos nga playing time.
Ang Cavaliers gipangulohan ni Mitchell sa iyang 29 puntos, nidunol si Mobley og 18 puntos samtang si Garland nihatag og 17 puntos. Nisaka ang Warriors sa 12-12 (win-loss) nga baraha samtang ang Cavs natagak sa 14-11. / RSC