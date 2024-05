Cavs, Mavs nakatabla

Nakatabla ang Cleveland Cavaliers ug Dallas Mavericks human nila gipangmakmak ang ilang tagsa-tagsa ka mas inilog nga kontra sa Game 2 sa duha ka mga conference 2nd round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Biyernes, Mayo 10, 2024 (PH time).

Ang Cavaliers ninglampurnas sa host ug No. 1 overall Boston Celtics, 118-94, sa Eastern Conference samtang gipangkuso-kuso sa Mavericks ang Oklahoma City Thunder, 119-110, sa Western Conference.

Unom ka mga magduduwa sa Cavaliers ang ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 29 ni Donovan Mitchell aron dominahon ang Celtics.

“We expected them to play better and they did,” matod sa beteranong sentro sa Celtics nga si Al Horford. “They responded and we didn’t.”

Si Mitchell, kinsa nimugna og 33 puntos sa kapildihan sa Cavaliers sa Game 1 sa best-of-seven series, nakadawat og dakong suporta gikan sa iyang mga kauban ning higayuna.

“In the second half it was scoring. Sometimes it’s assists. Sometimes it’s rebounds. Whatever it takes. And when it was time to go, it’s time to go,” matod ni Mitchell.

Ningtampo og 21 puntos matag usa sila si Caris Levert ug Evan Mobley alang sa Cavaliers.

Ang Celtics gipangulohan ni Jayson Tatum pinaagi sa iyang 25 puntos samtang niamot og 19 puntos si Jaylen Brown.

Sa laing duwa, gipangulohan nila ni Luka Doncic ug P.J. Washington ang Mavericks pinaagi sa ilang 29 puntos matag usa samtang nidugang og 17 puntos si Tim Hardaway Jr.

Ang Thunder gipangulohan na sab ni Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 33 puntos samtang nihatag og 20 puntos si Jalen Williams. / AP