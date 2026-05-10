Cavs mibalos sa Pistons

Ang beterano nga si James Harden nakahimo og clutch three-point sa sa uwahing mi­nutos sa fourth quarter ug ang Cleveland Cavaliers nipilde sa Detroit Pistons, 116-109, sa Game 3 sa NBA Eastern Conference semifinals didto sa Cleveland niadtong Doming­go, Mayo 10, 2026 (PH time).

Si Donovan Mitchell nipabuto og 35 puntos sa Cavaliers, si Harden nihatag og 19 puntos samtang si Jarrett Allen niamot og 18 puntos sa Cavaliers.

Nakuha ni Mitchell ang 2,000 career postseason points sa iyang ika-73 nga duwa. Ang Detroit nisalig ni Cade Cunnigham sa iyang triple-double nga 27 puntos, 10 rebounds ug 10 assists, si Tobias Harris nitunol og 21 puntos.

Naglabaw gihapon ang Pistons sa series, 2-1. Ang Game 4 karong Martes sa korte gihapon sa Cavaliers. / RSC